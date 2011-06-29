Придніпровська залізниця з 1 вересня має намір відмінити 15 приміських електропоїздів

Придніпровська залізниця (ПЗ) з 1 вересня 2011 р. має намір відмінити 15 приміських електропоїздів через збитковість перевезень.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Придніпровської залізниці.

«За 5 місяців 2011 р. перевезення пасажирів пільгових категорій у приміському залізничному сполученні тільки по Дніпропетровському регіону обійшлися ПЗ в 7,5 млн. грн., а компенсації з місцевого бюджету дорога отримала 4,7 млн. грн., або 62,7% від витраченої суми», - йдеться в повідомленні прес-центру.

За даними ПЗ, дорозі не вистачає коштів на ремонт та оновлення рухомого складу. Парк вагонів електропоїздів по Дніпропетровському регіону складає 204 одиниці, 104 з яких (або 51%) побудовані в 1959-1962 рр.. Вони вичерпали не тільки нормативний, але і продовжений термін служби, а тому повинні бути зняті з експлуатації. Решта вагони потребують ремонту, зокрема й капітального. При цьому капремонт тільки однієї секції серії ЕР-1 коштує 1,2 млн. грн. У 2011 р. необхідно капітально відремонтувати 15 вагонів електропоїздів.

Керівництво Придніпровської залізниці неодноразово зверталося до місцевої влади - обласної, міських та районних державних адміністрацій - з приводу того, що компенсаційні виплати за перевезення пільговиків приміським залізничним транспортом не відповідають інтересам магістралі.

Керівництво дороги попередило, що змушене вдатися до непопулярних заходів, тобто скасування частини електропоїздів у приміському сполученні.