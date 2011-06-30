УНП проти автоперегонів на джипах по заповідних територіях Полісся
Рівненська обласна організація Української народної партії попереджає, що не дозволить проїхатися по заповідних місцях рівненського Полісся учасникам автомобільних змагань "Ukraine Trophy 2011", які пройдуть 2-11 липня за маршрутом Київ - Шацьк (Волинська область).
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві облорганізації УНП.
Зокрема, передбачається, що власники близько двох сотень джипів, серед яких і автомашина сина Президента України, планують влаштувати автоперегони по бездоріжжю у Поліському та Рівненському заповідниках, а також у Шацькому національному парку.
У зв’язку з цим УНП застерігає, що у разі проведення цих автоперегонів рослинному і тваринному світу буде завдано непоправної шкоди.
Тому Рівненська обласна організація партії звернулася до голови обласної державної адміністрації Василя БЕРТАША, прокурора області Василя ПРИСЯЖНЮКА та начальника УМВС в області Василя ЛАЗУТКА «з вимогою негайно застосувати силу закону і продемонструвати, що він - один для всіх, заборонивши проведення перегонів на території Рівненщини».
У заяві, зокрема, підкреслюється: «Ганебна акція, яка порушує як українське, так і європейське природоохоронне законодавство (зокрема, відповідальність передбачена за ст. 252 Кримінального кодексу України), свідчить про формування в Україні феодальної системи з кримінально-олігархічним ухилом… Людство за тисячу років виробило правила поведінки, на фоні яких дикі перегони заповідними місцями демонструють хамську вседозволеність учасників і організаторів. Для цивілізованого світу такі акції неприйнятні вже більш як сто років, тому син Президента ганьбить Україну перед світом».
Обласна УНП наголошує, що «у разі відсутності реакції з боку влади і правоохоронних органів залишаємо за собою право відстоювати свою землю і закон всіма доступними методами».
Як повідомляв УНІАН, раніше екологи виступили з вимогою змінити маршрут автоперегонів на джипах «Україна Трофі», який планує пройти через територію трьох заповідників.
«У двох із них – Поліському та Рівненському заповідниках - встановлений режим абсолютної заповідності, а це означає, що там заборонено проходити навіть пішим людям», - наголосили, зокрема, в Національному екологічному центрі України.