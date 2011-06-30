У Севастополі у параді до Дня флоту України візьмуть участь 16 кораблів, катерів і суден

16 кораблів, катерів і суден візьмуть участь у параді кораблів у Севастопольській бухті до Дня флоту України, що відбудеться 3 липня.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Командування Військово-морських сил Збройних сил України, згідно із планом святкових заходів, спільно затвердженим керівництвом Генерального штабу ЗСУ і Севастополя, окрім кораблів і суден ВМС до заходів буде залучено також 2 корабля морської охорони Державної прикордонної служби України, рятувальне судно від ДП «Севастопольський морський торговельний порт», а також корабель Чорноморського флоту Росії (за згодою).

Український флот на святі представлятимуть, зокрема, фрегат «Гетьман Сагайдачній», великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», кораблі управління «Славутич», «Донбас» морський тральщик «Чернігів», середній десантний корабель «Кіровоград», корвет «Тернопіль» та інші.

Основні святкові заходи у Севастополі та в інших місцях базування ВМС України розпочнуться 2 липня.

Так, у Севастополі о 10.00 у суботу в Академії ВМС ім. П.С.Нахімова відбудеться урочисте вручення офіцерських погонів та дипломів 49 випускникам.

Цього ж дня о 15.00 в Українському культурно-інформаційному центрі розпочнуться урочисті збори та святковий концерт з нагоди Дня флоту України, а о 17.30 - церемонія покладання квітів до пам’ятника Петру Конашевичу Сагайдачному.

3 липня о 08.45 на кораблях та у військових частинах ВМС України відбудеться урочистий підйом військово-морського прапора і прапорів розцвічування.

Парад кораблів заплановано провести з 9.00 до 10.00. Після цього на площі Нахімова традиційно відбудеться ритуал вручення морських кортиків випускникам Академії ВМС ім. П.С.Нахімова, яке завершиться урочистим проходженням особового складу.

Після цього відбудеться покладання вінків і квітів до Меморіалу героїчним захисникам міста-героя Севастополя у 1941-1942 роках.

З липня на причалі Морського вокзалу Севастополя буде організовано огляд кораблів, озброєння і військової техніки ВМС України почесними гостями і представниками шефських делегацій, жителями та гостями Севастополя. На кораблях та у частинах Військово-морських сил України буде проведено День відкритих дверей.

О 19.00 на площі Нахімова буде проведено урочисте нагородження переможців конкурсу дитячого малюнку, присвяченого Дню флоту України, після якого розпочнеться святковий гала-концерт за участю зірок української естради.

О 22.00 над Севастопольською бухтою буде проведено святковий феєрверк.

Святкові заходи до Дня флоту України, зокрема, урочисті збори, шикування і проходження особового складу, концерти, зустрічі з шефськими делегаціями відбудуться також у Одеському, Донузлавському, Феодосійському, Керченському, Сімферопольському, Сакському та інших гарнізонах.

Довідка УНІАН. Відповідно до eказу Президента України, День флоту України (є професійним святом не лише військових моряків, а й моряків морського і річкового флотів) щорічно відзначається у першу неділю липня.