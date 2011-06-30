Залізниця Молдови підвищила тарифи на перевезення транзиту

ДП «Залізниця Молдови» (ЧФМ) підвищило тарифи на перевезення широкого набору транзитних вантажів.

З 2-го півріччя зростання відбулося в широкому наборі номенклатурних позицій транзиту, що проходить по мережі ЧФМ.

Серед позицій, які подорожчали - вугілля і руда, що перевозяться інвентарними вагонами (зростання ставки на 47,5%), при цьому тарифи для приватних вагонів залишені без змін. Крім того, на 74% подорожчав транзит коксу, на 13% - коксового пеку і вугілля (останнього - у вагонах з-під вивантаження), на 22% - сирої нафти, на 27% - світлих нафтопродуктів.

Для перевезень через міжнародний порт Джурджулешти (Молдова) сформований ряд нових транзитних ставок. Так, до списку транзиту, що вивозиться через порт, додані рідкі продукти нафтохімії (кам'яновугільні смоли і масла). Зустрічним новим транзитним вантажем через порт визначено цементний клінкер. Крім того, на 13% подорожчало перевезення залізницею транзитного вугілля, що доставляється морськими партіями.

Час дії нового тарифного положення - до кінця поточного фрахтового року, повідомляє РЖД-Партнер.