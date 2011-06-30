З 1967 року корпорація Daewoo - одна з найбільших південнокорейських фінансово-промислових груп, відома у всьому світі, успішно працює в багатьох сферах бізнесу і постійно розвиває нові, такі як автомобілебудування, суднобудування, важка промисловість, виробництво сталі, електроніка та багато інших. У 2010 році корпорація Daewoo відкрила новий напрям – виробництво шин, які тепер представлені на ринку України.

При виробництві шин корпорація Daewoo спирається на весь накопичений досвід у галузі високих технологій, використовує найсучасніше устаткування і кращі матеріали. Основний принцип, яким керується Daewoo, – відмінні експлуатаційні характеристики за оптимальної ціни. Кожна шина Daewoo – це гарантія якості від світового бренду.

Вже вступила в силу і набирає обертів всеукраїнська програма, приєднатися до якої можуть всі зацікавлені компанії, щоб на практиці підтвердити високу якість вантажних шин. Всі учасники програми «Вантажні шини Daewoo. Тест-драйв» отримують шини за спеціальною ціною, одержують цінні подарунки від корпорації Daewoo і беруть участь в розіграші призів від компанії «Технооптторг» – ексклюзивного імпортера корпорації Daewoo в Україні!

Вантажні шини Daewoo оцінюватимуться за такими критеріями: комфортність їзди, керованість, ефективне гальмування, ходимість.

Докладнішу інформацію про програму «Вантажні шини Daewoo. Тест-драйв», а також проміжні та підсумкові результати ви можете дізнатися на сайті http://daewoo-tyres.com.ua/, за телефоном: 0-800-300-001 або у фахівців у філії компанії «Технооптторг» за адресою:

Вишгород, вул. Ватутіна, 71, тел. (044) 496-96-81

Дніпропетровськ, вул. Кротова, 24-л, тел. (056) 790-08-65

Донецьк, вул. Павелецька, 1-а, тел. (062) 340-52-44

Житомир, вул. Баранова, 52, тел. (0412) 42-84-23

Запоріжжя, вул. Космічна, тел. (0612) 96-40-92

Київ, вул. Червоноткацька 84, корп. 26, тел. (044) 496-17-33

Кривий Ріг, вул. Л. Бородича, 7-л, тел. (056) 404-04-47

Львів, вул. Богданівська, 11, тел. (032) 294-85-42

Миколаїв, вул. Електронна, 81/6, тел. (0512) 58-16-61

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