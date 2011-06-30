Триває будівництво заїзду з боку моста Патона на Дарницькому мосту

Триває будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через річку Дніпро в місті Києві. Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», станом на сьогодні виконані роботи з облаштування залізничної складової мосту, естакад правобережного і лівобережного підходів і Березняківського шляхопроводу, а також автомобільного проїзду з лівого на правий берег і з правого на лівий.

На 30 червня 2011 року на будівництві автомобільного з'їзду в напрямку селища міського типу Конча-Заспа зведено 5 опор з 9, з яких 3 будуть розташовані на території ботанічного саду ім. Гришко та монтаж 1053 тонн металоконструкцій прогонових будов. Також вже розпочато роботи з влаштування паль на опорі № 7, ведеться монтаж металоконструкцій.

Нагадуємо, що найголовніші етапи робіт були завершені в 2010 році: у вересні відкрито рух мостовим переходом для залізничного транспорту, в жовтні завершено будівництво та прийнято в експлуатацію зупиночний пункт «Лівий берег», в грудні - відкрито автомобільний рух з лівого на правий берег. У березні 2011 року відкрито автомобільний рух з правого берега на лівий із заїздом з боку с.м.т. Конча-Заспа.