В ОАК для російсько-українських програм введено посаду старшого віце-президента

Москва. У «Об'єднаній авіабудівній корпорації» (ОАК) Росії для розвитку спільних російсько-українських програм введено посаду старшого віце-президента.

Як повідомили УНІАН у Департаменті корпоративних комунікацій ОАК, відповідну нову організаційну структуру корпорації ухвалила рада директорів ВАТ «ОАК».

«Для координації дій, пов'язаних з вирішенням питань з реорганізації та консолідації ресурсів за програмами транспортної авіації, а також розвитку спільних російсько-українських програм, введено посаду старшого віце-президента. У його функціональному підпорядкуванні перебуватиме дирекція програм транспортної авіації », - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що організаційна структура розроблена відповідно до завдань, поставлених перед корпорацією новою Стратегією розвитку ВАТ «ОАК» на період до 2025 року.

У повідомленні говориться, що отриманий за період діяльності та виконання виробничих планів корпорації досвід однозначно говорить про необхідність координації управління програмами в рамках головної компанії. У зв'язку з цим у затвердженій організаційній структурі одним з ключових елементів є блок управління авіаційними програмами, представлений дирекціями програм за основними напрямками діяльності корпорації: військової, цивільної, транспортної та спеціальної авіації. Дирекції програм будуть підпорядковані безпосередньо президенту ВАТ «ОАК».

Також наголошується, що в діяльності авіабудівної галузі інноваційна складова, технології та розробки є одними з ключових факторів розвитку. Тому в якості одного з елементів управлінської структури корпорації, що відповідає за технологічний розвиток та інновації, введено посаду віце-президента за програмами та інновацій. Він буде здійснювати безпосереднє керівництво всіма структурними підрозділами, які відповідають за науково-технічне, технологічне розвиток і інновації.

Крім цього, у сфері відповідальності виконавчого віце-президента корпорації будуть знаходитися питання вироблення єдиної політики здійснення зовнішніх зв'язків, вибудовування системи управління, що відповідає сучасним умовам та вимогам акціонерів. Раніше ці функції розподілялися між віце-президентом по корпоративному розвитку та управління і віце-президентом з адміністративних питань, посади яких тепер скасовані.

Згідно з новою структурою ВАТ «ОАК» кількість посад віце-президентів скоротилася з дев'яти до п'яти.

Як повідомляв УНІАН, ВАТ «ОАК» і ДАК «Антонов» є засновниками ТОВ «ОАК - Антонов» на паритетній основі: 50% частки спільного підприємства знаходиться у власності російського партнера, 50% частки - українського.

Довідка УНІАН. ВАТ «ОАК» створено відповідно до указу президента РФ в 2006 р. «Про відкрите акціонерне товариство «Об'єднана авіабудівна корпорація».

Пріоритетними напрямками діяльності ОАК і компаній, які входять до корпорації, є: розробка, виробництво, реалізація, супровід експлуатації, гарантійне та сервісне обслуговування, модернізація, ремонт і утилізація авіаційної техніки цивільного та військового призначення.

Статутний капітал корпорації становить 201,93 млрд. рублів.

До складу ОАК входять АХК «Сухой», зовнішньоекономічне об'єднання "Авіаекспорт", лізингова компанія "Ільюшин Фінанс", НПК "Іркут", Комсомольське-на-Амурі авіаційне об'єднання ім Ю. А. Гагаріна, міждержавна авіабудівна компанія "Ільюшин", авіабудівний завод "Сокіл" Нижнього Новгорода, Новосибірське авіаційне виробниче об'єднання ім Чкалова, ВАТ "Туполєв", Фінансова лізингова компанія, ВАТ "ВАЛТ" та ін