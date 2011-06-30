Казахстан ратифікував угоду про тарифи на залізничні перевезення в рамках МС

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв підписав закон "Про ратифікацію угоди про регулювання доступу до послуг залізничного транспорту, включаючи основи тарифної політики", повідомила прес-служба глави держави.

Угода передбачає, що сторони до 1 січня 2013 уніфікують тарифи на послуги залізничного транспорту з перевезення вантажів по території держав Митного союзу з експортного, імпортного та внутрішнього видами сполучення.

У рамках угоди з початку 2013 року при перевезеннях вантажів залізничним транспортом з території держави Митного союзу через територію іншої держави Митного союзу в треті країни і в зворотному напрямку, а також при перевезеннях всередині союзу кожна зі сторін угоди буде застосовувати уніфікований тариф.

Між тим, з 1 січня 2015 року сторони забезпечують доступ вантажоперевізників до послуг залізничного транспорту на таких принципах: рівність вимог до перевізників, встановлених законодавством кожної зі сторін, забезпечення перевізниками належного технічного стану рухомого складу, що ними використовується; надання доступу до послуг інфраструктури в межах її пропускної спроможності; проведення єдиної тарифної політики в сфері послуг інфраструктури.