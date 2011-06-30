Брюссель. З 1 липня в Євросоюзі відбудеться чергове зниження цін на мобільний зв'язок у роумінгу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Джонатан Тодд.

За його словами, максимальні ціни на здійснення дзвінка в роумінгу знизяться з 39 до 35 центів за хвилину, максимальні ціни на отримання дзвінка в роумінгу - з 15 до 11 центів за хвилину.

Дж.ТОДД зазначив, що ці максимальні ціни будуть діяти до кінця червня 2012 року.

Разом з тим, представник Єврокомісії повідомив про намір комісії представити на наступному тижні новий проект законодавства у цій сфері, спрямований на розвиток конкуренції.

«На сьогоднішній день оператори ринку не пропонують цін нижче верхніх меж. Тому ми запропонуємо нове законодавство, яке буде спрямоване на боротьбу з нестачею конкуренції на ринку роумінгу», - сказав Дж.ТОДД.

Він нагадав, що метою Єврокомісії є зниження до нуля різниці між цінами на дзвінки з мобільних всередині країн-членів ЄС і цінами на дзвінки у роумінгу в ЄС до 2015 року.