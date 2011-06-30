«Бориспіль» з 1 вересня переведе всі внутрішні рейси в термінал В

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» планує з 1 вересня перевести обслуговування всіх внутрішніх рейсів з терміналу А в термінал В. Про це сьогодні на прес-конференції повідомив гендиректор аеропорту Антон ВОЛОВ.

«Таким чином, з 1 вересня ми плануємо відкрити перший в Україні трансферний термінал на базі терміналу В», - сказав він.

За словами А. ВОЛОВА, це робиться з метою розвитку аеропорту «Бориспіль» в хаб - транзитний аеропорт. Таким чином, приміром, транзитний пасажир, прилетівши на внутрішньому рейсі до Києва, зможе, не виходячи з терміналу, полетіти по своєму маршруту в міжнародному напрямку і т.п.

«Світові стандарти передбачають, що трансферна зона для пасажирів повинна бути під одним дахом, щоб людям не доводилося переходити з терміналу в термінал», - зазначив А.ВОЛОВ. За його словами, крім того, термінал А вже перевищує свої пікові можливості з обслуговування, незручний для пасажирів, не має системи кондиціонування, оскільки при будівництві не передбачався для обслуговування пасажирів.

На замовлення «Борисполя» компанія Ricondo & Assoсiates провела моделювання пропускної спроможності аеропорту і змінила проект реконструкції терміналу В, яка ведеться аеропортом з 2009 р. Таким чином, в терміналі В додається зона прильоту внутрішніх пасажирів, зона сортування та отримання багажу внутрішніх рейсів (в терміналі А це все робилося вручну), створюються повноцінні трансферні зони для транзитних пасажирів.

В цілому збільшилася кількість стійок реєстрації, контролю. Якщо в терміналі А зал очікування складає 350 кв. м, то в терміналі В - 1500 кв. м, збільшується кількість виходів на посадку. При цьому зал буде обладнаний динамічними перегородками, які дозволять в залежності від піку пасажирів міняти площі очікування для внутрішніх і міжнародних пасажирів.

За словами А. ВОЛОВА, поточні пропускні спроможності терміналу В - 1600 пас. в годину, після реконструкції додатково термінал зможе пропускати мінімум ще 800 пас. на годину. Пік, який може пропускати термінал А, - 600 пас. на годину.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт«Бориспіль» - найбільший аеропорт України. Він обслуговує більше 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Аеропорт знаходиться на перетині багатьох повітряних трас, що проходять з Азії до Європи, Америки і у зворотному напрямку, і є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси. З аеропорту «Бориспіль» близько 50 іноземних і 9 українських авіакомпаній здійснюють регулярні пасажирські рейси на понад 100 міжнародних та українських маршрутах.