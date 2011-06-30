У Миколаєві буде знесена базова станція компанії «МТС Україна»

У Миколаєві за рішенням суду буде знесена базова станція компанії «МТС Україна», а мобільний оператор зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 252,43 тис. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН, 29 червня Господарський суд Миколаївської області ухвалив рішення за позовом прокурора Заводського району, який виступив від імені Миколаївської міської ради до Південного територіального управління відокремленого підрозділу ПрАТ «МТС - Україна».

Згідно з позовом, прокуратура вимагала, щоб мобільний оператор звільнив самовільно зайняту земельну ділянку площею 0,0020 га на перетині вулиць Фрунзе і 7-й Поперечної в Миколаєві, де ще у вересні минулого року була встановлена ​​і захищена залізним парканом базова станція мобільного зв'язку.

За самовільне зайняття майданчика відповідач зобов'язаний сплатити штраф і за свій рахунок привести майданчик у порядок.

Представники компанії «МТС України» на засідання не з'явилися. У суді були присутні співробітники прокуратури, Миколаївської міської ради та Миколаївської обласної молодіжної громадської організації «Екологічний правовий захист». Саме екологи підняли питання знесення станції мобільного зв'язку. Вони написали в різні інстанції безліч листів і довели справу до суду.

Суд задовольнив позов прокуратури Заводського району в повному обсязі і прийняв рішення звільнити самовільно зайнятий майданчик, а від мобільного оператора зажадав сплатити штраф.

Довідка УНІАН. Мережа ПрАТ «МТС Україна» охоплює більше 97% території України, на якій проживає 99% населення. Компанія обслуговує більше 18,28 млн. абонентів. Компанія володіє ліцензіями на надання мобільного (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стаціонарного й міжнародного / міжміського зв'язку, а також надає послуги міжнародного роумінгу на п'яти континентах. Виручка за 2010 рік склала 8,5 млрд. гривень.

«МТС Україна» - 100% дочірня компанія ВАТ «Мобільні ТелеСистеми» (Росія), найбільшого оператора мобільного зв'язку в Росії і країнах СНД.

У 2010 році "МТС України» ввела в експлуатацію 245 нових базових станцій