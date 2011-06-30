ДЗ виділила понад 38 млн. грн. на відпочинок та оздоровлення працівників та їх сімей

Донецька залізниця (ДЗ) виділила понад 38 млн. грн. в 2011 році на відпочинок та оздоровлення своїх працівників та членів їх сімей.

Як повідомляє УНІАН прес-служба Донецької залізниці, зокрема, в поточному році понад вісім тисяч працівників Донецької залізниці, членів їх сімей, а також непрацюючих пенсіонерів мають можливість поправити своє здоров'я в двох санаторіях-профілакторіях та оздоровчому комплексі «Урзуф» Донецької залізниці. На ці цілі підприємство виділяє 30 млн. грн. Вартість путівок для працівників залізничного транспорту складе від 10 до 50% від загальної вартості.

Крім того, на проведення дитячої оздоровчої кампанії Донецька залізниця виділяє кошти в розмірі понад 8 млн. грн. У п'яти дитячих здравницях Донецької залізниці в літній період відпочинуть понад 5 тисяч дітей. З них близько 300 дітей з багатодітних сімей, батьки та опікуни яких працюють на Донецькій залізниці, зможуть оздоровитися безкоштовно - витрати за господарське утримання взяла на себе Донецька залізниця, а батьківський внесок сплачено за рахунок коштів профспілкового бюджету Дорпрофсожу.