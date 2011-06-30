"Ощадбанк" надасть донецькій залізниці кредити на 613 млн. грн.

Донецьке обласне управління ВАТ "Ощадбанк" перемогло в тендері Донецької залізниці (ДЗ) на надання довгострокових кредитних ресурсів, який був оголошений у квітні ц.р.

Про це повідомляється на сайті "Державні закупівлі".

Згідно з повідомленням, Донецьке управління "Ощадбанку" перемогло у всіх семи лотах на загальну суму 612,845 млн. грн.

Кредити беруться на 3 роки, до грудня 2014

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту України. Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі складає 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

ДП «Донецька залізниця» у першому кварталі 2011 року отримало 1 млн. 356 тис. грн. чистого прибутку проти 27 млн. 534 тис. грн. за аналогічний період минулого року.

«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.

Активи банку на 1 квітня 2011 року становили 68,081 млрд. грн., Кредити і заборгованість клієнтів - 45,037 млрд. грн., Зобов'язання - 51,243 млрд. грн., Статутний капітал - 13,892 млрд. грн., Власний капітал - 16,838 млрд. грн.