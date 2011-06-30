"Аеросвіт" планує збільшити транзит пасажирів через "Бориспіль" майже в 2 рази

Авіакомпанія "Аеросвіт - Українські авіалінії" прогнозує транзитний пасажиропотік через аеропорт "Бориспіль" у 2011 р. на рівні 920 тис. пас. проти 503 тис. в 2010 році, що в 1,8 рази більше.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі авіакомпанії.

При цьому "Аеросвіт" розраховує збільшити частку транзитних перевезень через аеропорт у п.р. до 50% від загальної кількості пасажирів, які прямують рейсами авіакомпанії до/з "Борисполя" (в минулому році частка транзитних пасажирів склала 37%).

В цілому очікується, що з урахуванням прямих і транзитних потоків у 2011 р. "Аеросвіт" перевезе до/з "Борисполя" близько 2 млн. пасажирів. Всіма рейсами, включаючи прямі міжнародні польоти з регіонів України, послугами авіакомпанії в ц.р. скористаються понад 2,5 млн. пасажирів.

Зростання авіаційного транзиту через "Бориспіль" в компанії пояснюють розвитком власної маршрутної мережі авіакомпанії, оптимізацією розкладу з метою створення зручних стикувань в аеропорту базування.

Довідка УНІАН. Компанія "АероСвіт - Українські авіалінії", створена в 1994 році, сьогодні є найбільшим українським авіаперевізником. У 2011 році "АероСвіт" розширить власну мережу до 80 міжнародних маршрутів до 33 країни.

У поточному році "АероСвіт" вже приступив до освоєння шести нових напрямків у міста Західної та Центральної Європи, Росії та Казахстану. Восени до п'яти існуючих далекомагістральних ліній (до Нью-Йорку, Торонто, Пекіну, Делі і Бангкока) "АероСвіт" має намір додати ще три трансконтинентальних безпосадкових маршрутів до країн Південно-Східної Азії - в Коломбо, Гонконг і Хошимін.

В результаті відкриття нових повітряних ліній і підвищення частотності польотів за існуючими напрямками "АероСвіт" в пік літнього сезону 2011 року буде виконувати понад 850 власних регулярних авіарейсів на тиждень - на 27,5% більше, ніж торік.