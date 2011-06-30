Аеропорт «Бориспіль» буде доопрацьовувати проект терміналу D

Аеропорт «Бориспіль» має намір доопрацювати проект терміналу D. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив журналістам генеральний директор аеропорту Антон Волов.

«Оригінальний проект терміналу D абсолютно не передбачає трансферної зони, не передбачає прийом внутрішніх авіарейсів. Проект цього терміналу був розроблений в далекому 2005 році, коли планувався розвиток 5-ти терміналів в аеропорту «Бориспіль»», - зазначив він.

Як повідомив А. Волов, приміром, площа терміналу D буде більш ніж у 2 рази більше терміналу в «Донецьку» (107 тис. кв. м проти 48 тис. кв. м), проте обслужити в донецькому терміналі, де є трансферна зона, можна 8 млн. пас. на рік, а в «Борисполі» без трансферної зони - 5 млн. пас. на рік.

«Термінал D зараз є спроектованим і запрограмованим японськими інженерами на 5 млн. пас. на рік. Але з цією проблематикою всі знайомі: Мінінфраструктури, Нацагентство з питань підготовки до Євро-2012, яке допомагає нам зараз в розробці плану з доопрацювання терміналу D », - сказав гендиректор аеропорту.

За його словами, термінал почне роботу на Євро-2012, але в перспективі буде доопрацьовуватися. Завершать будівництво за нинішнім проектом, як і планувалося, у грудні ц.р., потім буде проводитися налагодження систем, з тим щоб відкрити термінал для обслуговування вболівальників на Євро-2012. «Саме відкриття для пасажирів планується до Євро, причому тільки для вболівальників. Всі регулярні рейси залишаються в терміналі В», - підкреслив А. Волов.

За його словами, переведення всіх регулярних рейсів в термінал D аеропорту «Бориспіль» планується не раніше кінця 2012 року.

«Наше завдання зараз - закінчити ту частину терміналу, яка знаходиться на контракті у турецькій компанії і фінансується частково за рахунок японського кредиту, максимально закінчити в тому вигляді, в якому воно є, прибравши всюди зайве, те, що в подальшому завадить його доопрацюванню як трансферного терміналу. І зробити окремі прибудови, доробки, попередньо на 36 тис. кв. м, які дозволять повністю перевести всі авіарейси - і внутрішні і міжнародні - в термінал D, залишити в терміналі F тільки чартери і лоу-кости, які до цього там і планувалися. А до цього термінал В нам буде служити вірою і правдою», - додав гендиректор аеропорту.

Нагадаємо, запланована пропускна спроможність терміналу D в аеропорту "Бориспіль" - 3 тис. пасажирів на годину. Проект виконаний компанією Japan Airport Consultants, Inc. Генеральний підрядник - компанія Dogus Alarko--YDA JV (Туреччина). Запланована дата завершення будівництва - IV квартал 2011 р. Орієнтовна дата операційної готовності - весна 2012.