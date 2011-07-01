Нацбанк запускає власний супутниковий телеканал

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вчора на засіданні прийняла рішення про видачу ліцензії на супутникове мовлення ТОВ «Банківське телебачення».

Компанія збирається мовити під логотипом «Банк-TV» і є, за словами її представників, «стовідсотковою власністю Національного банку України», повідомляє “Телекритика”.

Заступник голови Нацради Лариса МУДРАК повідомила, що «Банк-TV» планує мовити із супутника Astra 1G (оператор телекомунікацій - ДП «Укркосмос»). Формат телеканалу буде інформаційно-просвітницьким, в ефірі буде 21 година 10 хвилин на добу національного продукту (у тому числі 20 годин 10 хвилин власних програм) і 2 години 50 хвилин на добу - іноземного продукту.

Телеканал представляла радник голови НБУ Марта ГРИМСЬКА (радником мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО також була Марта ГРИМСЬКА – УНІАН), відповідальна за проект. За її словами, «Банк-TV» планує стартувати ближче до середини осені. Це буде перший спеціалізований фінансовий телеканал Нацбанку.

За словами М.ГРИМСЬКОЇ, в ефірі «Банк-TV» буде банківська та фінансова інформація, економічна аналітика, огляди ділової преси, авторські програми, програми центральних банків інших країн, інформація міжнародних інформагентств (наприклад, Bloomberg). 70% ефіру займатимуть випуски новин, інтерв`ю керівників Нацбанку та аналітичні програми, 20% - просвітницькі програми, приміром, про розвиток центральних банків світу та про особисті фінанси, 10% - повідомлення НБУ.

Зараз проводиться конкурс на керівника телеканалу, а до складу редакційної ради, за словами М.ГРИМСЬКОЇ, увійшли працівники прес-служби і періодичних видань Нацбанку.

На запитання члена Нацради Миколи ФАРТУШНОГО про джерела фінансування М.ГРИМСЬКА відповіла, що постановою НБУ від 17 червня при створенні ТОВ «Банківське телебачення» було внесено 10 млн. грн. статутного капіталу, відзначає “Телекритика”.

Члени Нацради одноголосно проголосували за видачу ліцензії банківському каналу.

За інформацією Інституту медіа права, Нацбанк витрачає понад 3 млн. грн. на рік на свої періодичні видання. Так, у 2009 році на дев`ять своїх журналів НБУ витратив 3 млн. 221 тис. 657 грн.