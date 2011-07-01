Рух трамваїв №15 і №18 у столиці закрито на два місяці

В Київській міській державній адміністрації уточнюють, що рух трамваїв маршрутів № 15 і № 18 у столиці закрито на два місяці.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні КМДА. (Вчора міськдержадміністрація інформувала, що рух цих трамваїв буде тимчасово закрито до 1 серпня – УНІАН).

Це пов’язано з тим, що з 1 липня до 1 вересня прокладатимуть інженерні мережі на вул. Дмитрівській.

На цей період організовується робота автобусів маршруту № 18тр «вул. Старовокзальна – вул. Артема» з правом проїзду з місячними проїзними квитками, придбаними для проїзду в трамваї.