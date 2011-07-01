З 1 липня 2011 р. - безпаперові технології при вантажоперевезеннях на "Укрзалізниці"

З 1 липня 2011 року "Укрзалізниця" перейшла на електронне оформлення документів при перевезенні вантажів у внутрішньому сполученні.

В основі електронного документообігу лежить обмін даними через автоматизовані системи залізниці і клієнта із застосуванням електронного цифрового підпису, яким буде засвідчуватися електронна накладна.

Електронні документи застосовуватимуться на усіх етапах перевізного процесу — від узгодження заявки до моменту отримання вантажу.

Підключення до роботи в системі АС Клієнт – УЗ

Електронна заявка на офіційному веб-сайті Укрзалізниці за адресою: http://www.uz.gov.ua/as_client/.

Консультації з організації доступу до АС Клієнт: (044) 406-29-49

Отримання ключа електронного цифрового підпису: http://csk.uz.gov.ua

Контактні телефони з питань отримання електронного цифрового підпису: (044) 465-39-03, 465-39-05

Контактні телефони з договірних питань – (044) 465 09 41, 465 09 42

Укрзалізниця виконала усі необхідні юридичні процедури для повноцінного початку роботи своїх клієнтів з 1 липня у системі відправлення та приймання вантажі за допомогою без паперових електронних технологій.



Повний текст наказу Мінінфраструктури

Відеохостинг Youtube на тему:

http://www.youtube.com/watch?v=oTxd6_N2gLE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=vbej_FIQGGM