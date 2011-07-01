З 1 липня 2011 р. - безпаперові технології при вантажоперевезеннях на "Укрзалізниці"
З 1 липня 2011 року "Укрзалізниця" перейшла на електронне оформлення документів при перевезенні вантажів у внутрішньому сполученні.
В основі електронного документообігу лежить обмін даними через автоматизовані системи залізниці і клієнта із застосуванням електронного цифрового підпису, яким буде засвідчуватися електронна накладна.
Електронні документи застосовуватимуться на усіх етапах перевізного процесу — від узгодження заявки до моменту отримання вантажу.
Підключення до роботи в системі АС Клієнт – УЗ
Електронна заявка на офіційному веб-сайті Укрзалізниці за адресою: http://www.uz.gov.ua/as_client/.
Консультації з організації доступу до АС Клієнт: (044) 406-29-49
Отримання ключа електронного цифрового підпису: http://csk.uz.gov.ua
Контактні телефони з питань отримання електронного цифрового підпису: (044) 465-39-03, 465-39-05
Контактні телефони з договірних питань – (044) 465 09 41, 465 09 42
Укрзалізниця виконала усі необхідні юридичні процедури для повноцінного початку роботи своїх клієнтів з 1 липня у системі відправлення та приймання вантажі за допомогою без паперових електронних технологій.
Повний текст наказу Мінінфраструктури
Відеохостинг Youtube на тему:
http://www.youtube.com/watch?v=oTxd6_N2gLE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=vbej_FIQGGM