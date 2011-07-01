Доступ до системи АС Клієнт Укрзалізниці отримали вже близько 4 тис. клієнтів

Доступ до автоматизованої системи з оформлення електронних перевізних документів отримали вже близько 4 тис. клієнтів "Укрзалізниці".

Як повідомляє УНІАН прес-служба відомства, про це сьогодні повідомив начальник Головного комерційного управління "Укрзалізниці" Володимир ІВАЩУК в рамках презентації електронної накладної, перший вантаж за якою вирушив сьогодні за маршрутом Кушугум - Запоріжжя Ліве.

"Зараз доступ до системи АС Клієнт УЗ, яка дозволяє оформити перевезення в електронному вигляді, отримали близько 4 тис. клієнтів залізничного транспорту. Щодня в даній системі реєструється близько 400 клієнтів", - зазначив В. ІВАЩУК.

Він нагадав, що для можливості оформлення перевізних документів в електронному вигляді до 1 липня на залізницях була проведена рекламна кампанія, яка сприяла роз'ясненню переваг, які отримує клієнт залізничного транспорту від впровадження електронного документообігу, і методів реєстрації в спеціально розробленій автоматизованій системі АС Клієнт УЗ. Зараз проводиться реєстрація клієнтів через портал Головного інформаційно-обчислювального центру "Укрзалізниці".

"Сьогодні залізниця завершила шлях впровадження електронного документообігу, який розпочато ще в 2006-2007 році. Безпаперова технологія є передовою в СНД. Електронна накладна дозволить прискорити обіг вагона, зменшити вплив людського фактора при внесенні даних в автоматизовану систему "Укрзалізниці ", виключити присутність клієнта на станції відправлення при оформленні вантажу", - повідомив В. ІВАЩУК.

Як зазначив він, ще починаючи з травня цього року на всіх станціях 1106, відкритих для вантажних операцій, залізничники підписують перевізні документи шляхом накладання електронного цифрового підпису.

З початку 2012 року "Укрзалізниця" запропонує своїм клієнтам наступний етап - електронне оформлення й інших документів, що вимагають двостороннього узгодження. Впровадження електронного документообігу відбуватиметься поетапно і стосуватиметься всіх документів - від узгодження заявки на відправлення вантажу до оформлення електронного документа при видачі вантажу на станції призначення.

Довідка УНІАН. З 1 липня цього року "Укрзалізниця" перейшла з паперового на електронне оформлення документів при перевезенні вантажів у внутрішньому сполученні.

В основі електронного документообігу лежить обмін даними автоматизованих систем залізниці і клієнта із застосуванням електронного цифрового підпису, яким буде засвідчуватися електронна накладна. Електронні документи будуть застосовуватися на всіх етапах перевізного процесу - від узгодження заявки до моменту отримання вантажу.

Електронний документообіг здійснюється за допомогою автоматизованої системи - АС Клієнт УЗ.