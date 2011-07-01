«Укравтодор» оголосив тендер на поліпшення стану доріг

«Укравтодор» оголосив тендер на будівельні роботи для реалізації проекту реабілітації підходів до Києва і пілотного проекту з обслуговування автодороги Київ-Чоп M-06.

Про це повідомляється на сайті Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Нагадаємо, даний проект фінансується ЄБРР разом з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) в розмірі 900 млн. євро (без урахування податків).

Як наголошується в повідомленні, проект передбачає закупівлю будівельних робіт на першому етапі: ремонт ділянки дороги М-06 Київ - Чоп, км 14 +080 - км 128 +000 по окремих сегментах; ремонт ділянки дороги M-07 Київ - Ковель-Ягодин, км 30 +600 - км 64 +000.

Будівельні роботи для другої фази: ремонт ділянки дороги М06 Київ - Чоп, км 128 +000 - км 152 +400; ремонт ділянки дороги М-01 Київ - Мінськ, км 18 +730 - км 98 +000 по окремих сегментах; ремонт ділянки дороги М-05 Київ - Одеса, км 17 +740 - км 87 +000 по окремих сегментах (за винятком ділянки км 36,00 - 42,00 км); ремонт ділянки дороги N-01 Київ - Знам'янка, км 14 +470 - км 43 +345; ремонт ділянки дороги R-02 Київ - Іванків, км 11 +432 - км 48 +000.

Також тендер оголошений на консультаційну допомогу з нагляду за будівельними роботами на першій фазі проекту і на другий; на обслуговування дороги М-06 і на консультації з нагляду за ремонтними роботами на ділянці дороги М-06.

Як нагадують в ЄБРР, торги для вищевказаних контрактів першої фази запущені у другому / третьому кварталі 2010 року, для ремонтних робіт і відповідної консультаційної допомоги планується почати в другому / третьому кварталі 2011 року, торги для будівництва по другій фазі проекту, почнуться, як очікується, в четвертому кварталі 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, «Укравтодор» залучив кошти ЄІБ та ЄБРР на реалізацію проекту «Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на під'їздах до м. Київ» в розмірі 900 млн. євро.

В рамках проекту буде проведена реконструкція і капітальний ремонт шести головних автомобільних магістралей на підходах до Києва, зокрема доріг: М-06 Київ-Чоп (від Києва до Житомира), М-07 Київ-Ковель-Ягодин (у межах Київської області), М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі (до села Кіпті), М-05 Київ-Одеса (до Білої Церкви), Н-01 Київ-Знам'янка (до Обухова), Р-02 Київ-Іванків-Овруч (до Димера). При цьому автодороги Київ-Чоп і Київ-Ковель-Ягодин входять до програми підготовки до Євро-2012.

26 листопада 2010 «Укравтодор» підписав з ЄБРР угоду на надання 450 млн. євро кредиту, кредит надається на 15 років. 27 травня 2011 «Укравтодор» підписав фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) для отримання кредиту в розмірі 450 мільйонів євро, кредит надається на 20 років.