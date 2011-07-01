ВОЛЯ прискорила доступ до Інтернету для своїх абонентів

У червні 2011 року компанія ВОЛЯ завершила черговий етап масштабної модернізації телекомунікаційної мережі, завдяки чому абоненти компанії відчули якісні зміни: і збільшення швидкості, і підвищення стабільності доступу до ресурсів Інтернету.

Про це повідомила УНІАН керівник відділу зв'язків з громадськістю компанії ВОЛЯ Аліна СІГДА.

Для оцінки ефективності проведених поліпшень, для користувачів пакетів, в яких раніше пропонувалася швидкість до 2 Мбіт / с і до 10 Мбіт / с, була збільшена швидкість доступу в Інтернет до 4 Мбіт/с і 15 Мбіт/с відповідно без зміни вартості послуги.

Для абонентів, які хочуть підвищити надійність та швидкість доступу до Інтернет, при підписці або переході на пакети зі швидкостями до 38 Мбіт/с або до 150 Мбіт/с, надається у користування модем новітнього стандарту DOCSIS 3.0. Крім того, на обладнання, яке компанія надає в користування, поширюється довічне сервісне обслуговування. При цьому для абонентів, які раніше придбали у компанії обладнання, діє спеціальна програма - компанія викуповує обладнання і зараховує ці кошти на особові рахунки абонентів.

Як зазначив генеральний директор компанії ВОЛЯ Ерік Франке, компанія прагне до того, щоб її абоненти були задоволені одержуваними послугами, тому постійно розвиває свою мережу і прагне забезпечити високу якість і надійність послуг для кожного абонента.

За його словами, у компанії «постійно аналізується зворотній зв'язок від абонентів та їх очікування», що стає основою для подальшого розвитку послуг та сервісу компанії ВОЛЯ.

Довідка УНІАН. Компанія ВОЛЯ є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером. Компанія надає комплексну мультисервісну послугу, яка включає інформацію і розваги - доступ до телепрограм і відео-на-замовлення; комунікації - високошвидкісний доступ до Інтернет, комп'ютерний і голосовий зв'язок, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру.