РЖД візьме до 25 млрд. руб. кредитів у "Банка Москвы"
17:39, 01 липня 2011Транспорт/Звя'зок
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ВАТ "РЖД" візьме кредити на загальну суму до 25 млрд рублів у ВАТ "Банк Москвы".
Термін кредиту - до 7 років, йдеться у повідомленні про рішення акціонерів банку на річних зборах.
Відсоткова ставка по кредитах складе не менше 3,5% річних. РЖД розмістить кошти на депозитах "Банка Москвы" на термін до 5 років з виплатою відсотків в залежності від терміну розміщення коштів зі ставкою до 15% річних.
Сторони укладуть договори про надання банківських гарантій за дорученням РЖД на цю ж суму на термін до 5 років зі сплатою винагороди за їх видачу в розмірі не менше 0,2% річних від суми гарантії.
Цілі, на які перевізник залучає кошти, в повідомленні не зазначені.
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