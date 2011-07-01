РЖД візьме до 25 млрд. руб. кредитів у "Банка Москвы"

ВАТ "РЖД" візьме кредити на загальну суму до 25 млрд рублів у ВАТ "Банк Москвы".

Термін кредиту - до 7 років, йдеться у повідомленні про рішення акціонерів банку на річних зборах.

Відсоткова ставка по кредитах складе не менше 3,5% річних. РЖД розмістить кошти на депозитах "Банка Москвы" на термін до 5 років з виплатою відсотків в залежності від терміну розміщення коштів зі ставкою до 15% річних.

Сторони укладуть договори про надання банківських гарантій за дорученням РЖД на цю ж суму на термін до 5 років зі сплатою винагороди за їх видачу в розмірі не менше 0,2% річних від суми гарантії.

Цілі, на які перевізник залучає кошти, в повідомленні не зазначені.