«Азовмаш» у I півріччі збільшив реалізацію продукції майже вдвічі

ВАТ «Азовмаш» (м. Маріуполь, Донецька область) у першому півріччі 2011 року в 1,9 рази збільшило обсяг реалізації товарної продукції в діючих цінах у порівнянні з аналогічним періодом минулого 2010 року - до 4,2 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВАТ «Азовмаш».

Згідно з повідомленням, питома вага експорту в обсязі реалізації за цей період склала 90,8%.

У прес-службі підкреслили, що запорукою успішної роботи підприємства стала діяльність провідної галузі вагонобудування - за 6 місяців з початку року було виготовлено 7480 вантажних вагонів, серед споживачів - транспортні компанії Росії, Казахстану, України.

У повідомленні також зазначили, що за січень-червень 2011 року порівняно з відповідним періодом минулого року на підприємстві у 3 рази зросло виробництво напіввагонів, сягнувши 2299 одиниць.

Завдяки традиційній співпраці з підприємствами компаній «Метінвест», «ІСД», іншими українськими меткомбінатами замовникам було відвантажено за півроку 2,9 тис. тонн основної номенклатури виробництва важкого машинобудування. В основному це доменне і сталеплавильне устаткування, запчастини до них, кранове обладнання та комплектуючі для формувальної лінії «Кюнкель-Вагнер» для дрібного вагонного литва, йдеться у повідомленні.

Довідка УНІАН. Група компаній «Азовмаш» - один з найбільших машинобудівних комплексів підприємств України, відомий на світовому ринку постачальник залізничних вантажних вагонів і платформ, автопаливозаправників, автоперевізників, металургійного, гірничорудного і кранового устаткування та інших видів продукції.

Сьогодні «Азовмаш» поставляє свою продукцію більш ніж у 20 країн світу. 50% + 1 акція ВАТ «Азовмаш» належить ФДМУ, 50% - 1 - ЗАТ «УПТК».