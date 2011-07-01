НКРЗ затвердила Порядок реєстрації абонентів без укладення письмового договору

На черговому засіданні Національної комісії з питань регулювання зв'язку (НКРЗ) прийнято рішення про затвердження Порядку реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги, без укладання договору в письмовій формі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НКРЗ.

Документ поширюється на відносини між операторами, провайдерами телекомунікацій і споживачами телекомунікаційних послуг, у разі їх реєстрації. Так, Порядком встановлено як право, так і обов'язок таких споживачів (як фізичних, так і юридичних, осіб) зареєструватися в оператора, провайдера телекомунікацій, - наприклад, у разі перенесення абонентського номера при переході до іншого оператора або провайдера, або в разі повернення невикористаних коштів при відмові від передплачених послуг. Для реєстрації споживач особисто подає оператору, провайдеру телекомунікацій, письмову заяву про реєстрацію, яке містить персональні дані споживача. Порядком передбачено, що після отримання від абонента відповідної заяви сама процедура реєстрації має тривати один робочий день.

Зареєструвавшись, абонент має право на одержання від оператора інформації про власні облікові дані та про надані йому телекомунікаційні послуги.

Запис про реєстрацію абонента зберігається у відповідній базі даних оператора протягом усього терміну дії договору, а також протягом терміну позовної давності, визначеного законодавством, в разі розірвання зазначеного договору.

Оператор, провайдер телекомунікацій, повинен відповідно до законодавства забезпечувати збереження відомостей, отриманих при реєстрації абонента.

Інформація про споживача, отримана під час проведення його реєстрації, може бути розміщена в телефонних довідниках, у тому числі електронних версіях та базах даних інформаційно-довідкових служб, лише при наявності письмової згоди споживача.

Порядок реєстрації абонентів буде направлений на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України і набуде чинності після офіційного опублікування.