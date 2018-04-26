Забронюй вагон через Інтернет

«Раніше клієнт за 2-3 доби повинен був приїхати на станцію, дати заявку, після подачі вагона знову прийти до товарної контори і оформити перевізний документ, - розповів гендиректор «Укрзалізниці» Володимир Козак. - Тепер заявку на оформлення вантажу можна подати протягом кілька хвилин, не виходячи зі свого офісу ».

Як «Клієнт» клієнту ...

Реально це виглядає так. Вантажовідправник (який завчасно підключився до системи) заходить на сайт Укрзалізниці в розділ «АС Клієнт УЗ» і заповнює електронну накладну. Цей документ набуває статусу чернетки і його можна як роздрукувати на паперовому носії, так і відправити через інтерфейс «АС Клієнт УЗ» для подальшої обробки. Якщо ви просунутий вантажовідправник і віддаєте перевагу інтерактивному спілкуванні безпосередньому контакту з працівниками товарних станцій, ви скріплює документ електронним цифровим підписом за допомогою USB-ключа (зовні - звичайна флешка). Тепер документ вже має статус перевізного. Про подальше подбає залізниця, а вантажовідправник може віртуально стежити за проходженням вантажу через Інтернет - аж до його прибуття на станцію призначення.

За підрахунками фахівців, в результаті час оформлення вантажу скоротиться в 10 разів. Також нова система спростить життя суміжникам: сортувальним станціям, митницям, портам, які зможуть планувати свою роботу за 2-3 дні до реального появи вагона.

За словами начальника Головного комерційного управління "Укрзалізниці" Володимира Іващука, інтерес клієнтів до нової технології просто величезний - за тиждень до старту системи відомство щодня отримувало по 500 заявок на підключення. Нині до системи «Клієнт УЗ» вже підключилося близько 4 тисяч користувачів. Укрзалізниця вже провела 7 великих презентацій для великих клієнтів. Зокрема, сьогодні, 1 липня, між станціями «Кушугум» - «Запоріжжя-Ліве» Придніпровської залізниці вирушив перший вантаж з повним відходом від паперових технологій.

А що робити тим відправникам, в кого немає доступу до Мережі? На думку першого заступника начальника Південно-Західної залізниці Віталія Жураковського, маленький клієнт не загубиться. «Це, в основному, стосується лісгоспів, вантажно-розвантажувальні роботи в яких ведуться на віддалених ділянках. Але головний офіс, як правило, знаходиться в цивілізованому місці, де є супутникова та GPS зв`язок, Інтернет і ін. », - пояснив він.

1 липня 2011 почався тільки перший етап проекту - перехід від паперових перевізних документів на їх електронне оформлення за допомогою цифрового підпису. На цьому етапі клієнти УЗ (звичайно, непросунуті) ще зможуть користуватися паперовими накладними. (Доречно сказати, залізниця зекономить на паперових носіях близько 5 млн.) «А з початку 2012 року Укрзалізниця запропонує своїм клієнтам наступний етап - електронне оформлення та інших документів, що вимагають двостороннього узгодження. Впровадження електронного документообігу відбуватиметься поетапно і торкнеться всіх документів - від узгодження заявки на відправлення вантажу до оформлення електронного документа при його видачі на станції призначення », - зазначив В. Іващук.

Як вважають в «Укрзалізниці», єдина база даних залізничних перевізних документів дозволить спростити роботу з відправниками та одержувачами вантажів з оформлення та укладення договорів, розрахунків у мережі Інтернет. Надалі це дозволить залізничникам об`єднати функції прийомоздавальника і товарного касира, ввівши посаду комерційного агента.

Услід ЦІМ/СМГС

На першому етапі електронний документообіг буде поширюватися тільки на внутрішні перевезення, а в перспективі і на міжнародні в рамках ОСЗ (Організація співробітництва залізниць) і простору колії 1520 мм. На думку В. Іващука, ця перспектива досить близька. Перехід на електронну накладну буде нескладним, оскільки вона максимально схожа на уніфіковані міжнародні накладні ЦІМ / СМГС, які зараз застосовуються при мультимодальних перевезеннях у напрямку Балтійське море - Чорне море і комбінованих перевезеннях між країнами Європи, Кавказу та Азії. Нагадаємо, що ці накладні фахівці УЗ розробили ще в 2004 році, а сама накладна вперше була «обкатана» на мережі УЗ.

Що стосується найбільш близького партнера - російських залізниць - для прискорення проходження вантажів через кордон російським колегам уже запропоновано відновити обмін електронними даними. А також доручити «ТрансКонтейнеру» та Українському державному центру транспортного сервісу «Ліски» організувати пілотний проект з інформаційного обміну даними, включаючи електронні накладні та інші супровідні документи. До речі, РЖД вже 100% вантажоперевезень на своїй території здійснюють з використанням електронної накладної, щоправда, разом з паперовим варіантом

Довідка. Щоб підключитися до автоматизованої системи «Клієнт УЗ», клієнту необхідно зайти на сторінку офіційного сайту Укрзалізниці (http://www.uz.gov.ua/as_client) і оформити заявку на підключення. Після цього на електронну пошту клієнта відправляється повідомлення з реквізитами доступу до системи: інструкції, параметри доступу до АС Клієнт-УЗ (ім`я і пароль) і адреса веб-сайту.

Клієнти, які вже підключені до системи АС МЕСПЛАН, підключаються до АС Клієнт-УЗ автоматично.

Наступним кроком є укладення доповнення про обмін електронними документами з договором про організацію перевезень і проведення розрахунків та отримання ЕЦП (електронного цифрового підпису). ЇЇ можна отримати як в головному електронно-обчислювальному центрі «Укрзалізниці», так і в інших центрах сертифікації ключів.

Олена Кузнєцова (УНІАН)