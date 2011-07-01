"МТС Україна" у 2-му кварталі побудувала 53 базові станції

Компанія «МТС Україна» в період з 1 квітня по 30 червня 2011 року, в рамках програми поліпшення якості зв'язку та розширення зони радіопокриття мережі, встановила і ввела в експлуатацію 53 нові базові станції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Дві базові станції встановлені в тих населених пунктах, де раніше не було покриття оператора - селі Мала Нехвороща Машівського району Полтавської області та селі Сибереж Ріпкинського району Чернігівської області. Ємність існуючої мережі збільшена 27 базовими станціями. Також встановлено 7 базових станцій для ключових абонентів і 17 мікроБС.

Нові базові станції стандартів GSM900 і GSM1800 для діючого покриття були змонтовані та здані в експлуатацію в Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Донецькій, Чернівецькій, Кіровоградській, Полтавській, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Одеській, Київській областях та АР Крим.

Як відзначили в компанії, збільшення ємності існуючої мережі проводиться як шляхом будівництва нових, так і шляхом розширення діючих базових станцій. За перший квартал 2011 року в експлуатацію були введені 25 додаткових стійок базових станцій.

Довідка УНІАН. Мережа ПрАТ «МТС Україна» охоплює більше 98% території України, на якій проживає 99% населення. Компанія обслуговує більше 18,48 млн. абонентів. Компанія має ліцензії на надання мобільного (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стаціонарного й міжнародного / міжміського зв'язку, а також надає послуги міжнародного роумінгу на п'яти континентах. Виручка за 2010 рік склала 8,5 млрд. гривень.

«МТС Україна» - 100% дочірня компанія ВАТ «Мобільні ТелеСистеми» (МТС), провідного телекомунікаційного оператора в Росії і країнах СНД. Консолідована абонентська база компанії, без урахування абонентської бази «МТС Білорусь», складає більше 100 мільйонів абонентів.