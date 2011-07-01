Наглядова рада Крюківського ВСЗ призначила членом правління Олійника

Наглядова рада ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (Кременчук, Полтавська обл.) Звільнив члена правління Валентина БОЙКО, призначивши замість нього Леоніда ОЛІЙНИКА.

Про це йдеться у повідомленні підприємства, переданому УНІАН.

В. БОЙКО обіймав посаду з квітня 2003 року. Л. ОЛІЙНИК призначений на посаду до 25 квітня 2013 року. Акціями заводу не володіє.

Довідка УНІАН. ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку . Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення "Укрзалізниці". Продукція заводу поставляється більш ніж в 20 країн світу.

ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод" є єдиним в СНД підприємством, що виробляє два види вагонів - пасажирські та вантажні.

У 2010 році завод виробив 9090 вантажних вагонів і 42 пасажирських.