Екологи попередили учасників Ukraine Trophy-2011 про неприпустимість в’їзду до заповідників

Столичні екологи попередили учасників трофі-марафону Ukraine Trophy-2011 про неприпустимість в’їзду до заповідних зон.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну роз’яснювальну акцію із врученням кожному учаснику перегонів відповідної пам’ятки сьогодні на Майдані Незалежності у Києві провели столичні активісти різних екологічних організацій.

Як зазначила в інтерв’ю журналістам один із активістів Марія ФАТІКОВА, у п’ятницю учасники перегонів надали екологам новий маршрут, який обходить заповідники та перетинає Поліський заповідник лише один раз по дорозі загального значення.

«Але перегони не є рухом по певній дорозі, маршрут представляє собою низку контрольних точок, тому немає впевненості, що автомобілі дійсно не заїдуть у заповідники», - сказала вона.

За словами М.ФАТІКОВОЇ, аби пересвідчитися в тому, що джипи дійсно оминатимуть заповідні зони, активісти екологічного руху планують їхати разом із учасниками перегонів.

«Хоча маршрут і не прокладений через заповідники, він пролягає через низку заказників, які також є об’єктами природно-заповідного фонду, у яких живуть «червонокнижні» види флори та фауни», - зазначила М.ФАТІКОВА.

Від імені активістів екологічного руху вона висловила переконання, що Міністерство екології та природних ресурсів має прийняти відповідні законодавчі акти щодо заповідних територій та не дозволяти проводити в них заходи, які завдають шкоду екосистемам.

У свою чергу, учасники ралі запевнили, що не заїжджатимуть у заповідники, а також повідомлятимуть екологів про будь-які виявлені порушення на заповідних територіях.

За словами учасників Ukraine Trophy-2011, загальна довжина маршруту ралі становитиме 1200 кілометрів. Перегони мають закінчитися 8 липня у Рівненській області.

Як повідомляв УНІАН, перший міжнародний трофі-марафон за маршрутом Київ – Шацьк, Ukraine Trophy розпочинається сьогодні.

«Трофі-рейд» - змагання із подолання бездоріжжя, в якому, як правило, беруть участь позашляхові автомобілі, мотоцикли та квадроцикли.

Раніше організатори змагань планували, що маршрут ралі пройде через три заповідники - Поліський, Рівненський та Шацький.