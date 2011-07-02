У Львові вагон електрички впав на проїжджу частину вулиці, жертв і потерпілих немає

Сьогодні у Львові вагон електрички впав на проїжджу частину вулиці Курмановича, жертв і потерпілих немає.

Про це повідомив УНІАН помічник начальника ГУ МНС України у Львівській області майор служби цивільного захисту Віталій ТУРОВЦЕВ.

За його словами, під час слідування електрички у 5-й парк, при перемиканні стрілок вона потрапила на тупикову колію, внаслідок чого один з вагонів пробив захисний бордюр, розтрощив поручні мосту і, зруйнувавши одну електроопору, впав на проїжджу частину вулиці.

Пасажирів під час маневрування всередині вагона не було, машиніст не отримав серйозних травм.

На даний час рух на вулиці Курмановича, а також у місці, де тривають відновлювальні роботи, перекрито.