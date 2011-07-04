ДЗ скорочує на півгодини час руху потягу № 820 Донецьк-Луганськ

З метою поліпшення якості обслуговування пасажирів Донецька залізниця з 18 липня поточного року більш ніж на півгодини скорочує час руху потягу № 820 Донецьк-Луганськ в обох напрямах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДЗ.

Згідно з повідомленням, потяг № 820 сполученням Донецьк-Луганськ з 18 липня 2011 р. курсуватиме з Донецька щодня окрім середи відправленням о 17.03, прибуттям до Луганська о 20.02. Відправлення з Луганська о 6.27 щодня окрім четверга, прибуття до Донецька - о 09.26.