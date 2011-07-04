УЗ до кінця року вирішить питання запровадження тестових полігонів для електронних накладних
«Укрзалізниця» до кінця року розв’яже питання із запровадженням тестових полігонів для застосування електронних накладних при міжнародних вантажоперевезеннях. Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив начальник Головного комерційного управління "Укрзалізниці" Володимир ІВАЩУК.
«Враховуючи позитивні результати щодо внутрішніх перевезень в електронному вигляді, у нас вже є певні домовленості з російськими залізницями щодо створення робочої групи і напрацювання технічних, правових засад для запровадження в тестовому режимі при здійсненні міжнародних перевезень між Росією і Україною електронних безпаперових технологій», - сказав він.
За його словами, проте, є проблема з визнанням цифрових ключів (електронних підписів) в іншій країні. «Основна проблема, яка тут існує, — це можливість використання одних і тих самих ключів електронного цифрового підпису, їх ратифікація і визнання центрами сертифікації України і засвідчувальними центрами РФ. Якщо ми до цього дійдемо, то я думаю, що вже до кінця цього року ми матимемо якісь практичні результати із запровадженню тестових полігонів», - відзначив В.ІВАЩУК.
За його словами, в РФ вже використовуються цифрові підписи для перевезення за електронними накладними. «Ми на пострадянському просторі другі, хто запроваджує цю систему безпаперових технологій. У низці європейських країн також застосовуються такі технології», - сказав він.
За словами В.ІВАЩУКА, «Укрзалізниця» також веде роботу з Організацією співдружності залізниць (ОСЗ) щодо підключення до таких технологій.
«В Організації співдружності залізниць ми також зараз виступаємо з ініціативою активізації робіт із запровадженню цих технологій вже з підключенням і України до низки європейських країн. Думаю, також протягом року будуть напрацьовані матеріали для того, щоб говорити вже про якісь практичні ідеї», - сказав він.
Довідка УНІАН. З 1 липня 2011 року “Укрзалізниця” перейшла з паперового на електронне оформлення документів при перевезенні вантажів у внутрішньому сполученні.
В основі електронного документообігу лежить обмін даними автоматизованих систем залізниці і клієнта із застосуванням електронного цифрового підпису, якому засвідчується електронна накладна. Електронні документи застосовуватимуться на всіх етапах перевізного процесу - від узгодження заявки до моменту отримання вантажу.
Електронний документообіг здійснюється за допомогою автоматизованої системи - АС «Клієнт УЗ». Перше оформлення, за якого весь необхідний документообіг здійснювався в електронному вигляді за допомогою системи «КЛІЄНТ-УЗ», виконане 1 липня в Запорізькій області між станціями «Кушугум»-«Запоріжжя-Ліве» Придніпровської залізниці.
«Система «КЛІЄНТ-УЗ» розроблена таким чином, що кожний з її користувачів зможе не тільки майже в 10 разів скоротити час оформлення вантажів, а й дистанційно відстежувати його рух. «Укрзалізниця» розраховує на щорічну економію в 5 млн. грн. за рахунок відмови від застосування паперових бланків.