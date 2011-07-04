Донецька залізниця з 18 липня скорочує на півгодини час проходження потягу №820 Донецьк-Луганськ

З метою поліпшення якості обслуговування пасажирів Донецька залізниця з 18 липня майже на півгодини скорочує час проходження потягу №820 Донецьк-Луганськ в обох напрямах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької залізниці.

Згідно із повідомленням, потяг №820 сполученням Донецьк-Луганськ із 18 липня 2011 р. курсуватиме з Донецька щодня окрім середи з відправленням о 17:03, прибуттям до Луганська о 20:02. Відправлення з Луганська о 6:27 щодня окрім четверга, прибуття до Донецька - о 09:26.