Придніпровська залізниця у I півріччі запобігла крадіжок на 250 тис. грн.

За півроку на Придніпровській залізниці працівники відомчої воєнізованої охорони попередили 331 випадок крадіжок вантажів і майна залізниці на суму майже 250 тис. грн.

Як повідомила УНІАН прес-служба залізниці, за скоєння злочинів затримано 339 осіб.

Згідно із повідомленням, впродовж шести місяців 2011 року найбільш резонансними стали: вирубка дерев у лісозахисній смузі на 1476-му кілометрі перегону Поштова-Чистенька 16 лютого - сума попереджених збитків склала 11 тис. грн.; крадіжка із зерновоза на станції Янців понад 5,3 тис. кг кукурудзи 19 березня - вдалося уникнути 12 тис. 816 грн. збитків; викрадення 4-х дросель-трансформаторів на суму 10 тис. грн.; крадіжка металобрухту та ін.