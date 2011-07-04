Україна і Кіпр підписали угоду про міжнародні автомобільні перевезення

Сьогодні, 4 липня 2011 року, Кабінет міністрів України і Уряд Республіки Кіпр уклали Угоду про міжнародні автомобільні перевезення.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, від України документ підписав перший заступник міністра інфраструктури України Костянтин ЄФИМЕНКО.

Угода покликана впорядкувати здійснення пасажирських і вантажних перевезень у регулярному і нерегулярному сполученнях між обома країнами. Згідно з підписаною угодою, буде визначено порядок встановлення квоти дозволів залежно від виду перевезення і порядок їх обміну. Крім того, Угодою передбачено перевезення, які не вимагають наявності дозволів.

Угода про міжнародні автомобільні перевезення містить положення щодо звільнення пасажирських і вантажних транспортних засобів, зареєстрованих на територіях держав-сторін, від усіх податків, мита та інших зборів, пов`язаних з використанням або володінням транспортними засобами на території України і Кіпру.

Усі питання щодо співпраці у галузі міжнародних автомобільних перевезень, які представляють обопільний інтерес для Кіпру і України і мають спірні моменти, розв`язуватимуться у рамках змішаної комісії. Відповідальними за виконання угоди органами від урядів обох країн є Міністерство інфраструктури України і Міністерство комунікацій і робіт Республіки Кіпр.

Положення Угоди поширюються на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автотранспортними засобами, зареєстрованими на території однієї зі сторін, територіями України і Республіки Кіпр і транзитом через їх території, а також у/з третіх країн.