За 6 місяців на ПЗЗ за ходіння по коліях затримано майже 700 правопорушників

На Південно-Західній залізниці (ПЗЗ) за 6 місяців 2011 року за ходіння по залізничних коліях затримано 694 людини.

Як повідомляє УНІАН прес-служба ПЗЗ, вони сплатили накладені на них штрафи на загальну суму понад 21 тис. гривень.

Як наголошується в повідомленні, серед основних причин травм на залізниці є порушення «Правил безпеки громадян при знаходженні на залізничних коліях», коли громадяни знаходяться на залізничному полотні й переходять колії у невстановлених місцях.

Незважаючи на профілактичну роботу залізничників серед населення, затримання та штрафи, люди щодня порушують правила поведінки на залізничному транспорті.

Південно-Західна залізниця звертається до громадян з проханням переходити залізничні колії тільки в спеціально встановлених місцях, по мостовим та підземним переходам.