Обов'язковий техогляд для легкових автомобілів скасовано

Верховна Рада Україна прийняла в цілому Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 262 народних депутата з 397, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом скасовується обов'язковий технічний огляд для легкових автомобілів, які не використовуються в комерційних цілях, і істотно спрощується порядок проходження обов'язкового технічного контролю для інших транспортних засобів.

Державну автоінспекцію МВС України відсторонено від проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів, і такі повноваження передані суб'єктам господарювання.

Також скасовано вимоги щодо обов'язкової наявності у водія дорожнього (маршрутного) листа та нотаріально засвідченої довіреності на управління транспортним засобом.

Відповідні зміни внесено до законів "Про дорожній рух", "Про автомобільний транспорт", "Про міліцію", "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", "Про страхування", а також до Цивільного кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Закон вступає в силу через 30 днів від дня його опублікування.