У Севастополі перевізники на водному транспорті «зняли питання» зростання цін на проїзд

У Севастополі підприємці, що здійснюють перевезення на водному транспорті - пасажирських катерах - зняли раніше «педальовані» ними питання про підвищення ціни на проїзд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир ЯЦУБА вчора на брифінгу для журналістів.

«Більше того, вони наводять там порядок, якого не було. Я ж сам проїхався на катері, і мені квиток не дали. Ми там наведемо порядок. Ми домовилися, що бізнес руйнувати не будемо за умови, якщо на катерних перевезеннях буде наведений порядок: нормальні умови, людське ставлення до пасажирів. І ми закрили тему підвищення тарифу на проїзд», - сказав керівник міста.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня голова Севастопольської міської державної адміністрації В. ЯЦУБА звинуватив бізнесменів, які здійснюють у місті перевезення автомобільним і водному транспортом, у «скотинячому» ставленні до людей. Виступаючи на черговій сесії міськради, В. ЯЦУБА зазначив, що найболючіше істинно севастопольське питання - це перевезення людей водним транспортом (пасажирськими катерами). За твердженням керівника МДА, він «готовий до діалогу з транспортним бізнесом», але попередив: «ставитися до людей, як до худоби, я не дам».

Раніше повідомлялося, що перевізники на водному пасажирському транспорті в Севастополі заявили про необхідність підвищити проїзд в пасажирських катерах з 2 грн. 50 коп. до 3 грн. 50 коп. (Пояснювали це економічною необхідністю у зв'язку з подорожчанням палива і запасних частин).