Запорізький аеропорт скоротив пасажироперевезення майже на 20% - до 3725 пас.

Державне підприємство "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" у червні 2011 року скоротило пасажироперевезення порівняно з відповідним періодом 2010 року майже на 20%.

Як повідомили УНІАН у керівництві підприємства, "протягом червня 2011 ДП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" було надіслано 3725 пасажирів, що складає 82,13% відповідного показника червня 2010 року, протягом якого запорізьким аеропортом було надіслано 4535 авіапасажирів».

Скорочення пасажиропотоку керівництво ДП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" пояснює скороченням числа щотижневих рейсів на Анталію (з 6 до 4), а також низькою завантаженістю рейсів на Київ і Москву.

Довідка УНІАН. Державне підприємство "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" має в розпорядженні аеровокзальний комплекс і злітно-посадочну смугу довжиною 2500 метрів, обладнану світлотехнічними і радіонавігаційними системами, що дозволяє приймати і відправляти повітряні судна практично всіх типів в будь-який час доби при досить складних метеоумовах.

З аеропорту виконуються рейси на літаках ЯК-40, ЯК-42, АН-24, АН-140, Боїнг-737, МД-82.