Умови доступу на ринок телекомунікаційних послуг спрощено

Верховна Рада Україна прийняла в цілому Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов доступу на ринок телекомунікаційних послуг".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення рішення проголосували 246 народних депутатів з 396, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом скасовується ліцензування ряду видів діяльності у сфері телекомунікацій (місцевого фіксованого зв'язку, фіксованого зв'язку з безпроводового доступу, мобільного зв'язку, надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле-та радіомовлення, дротового радіомовлення та телемереж, надання в користування місцевих каналів електрозв'язку) і передбачається перехід на реєстраційну основу їх здійснення.

Законом передбачається, що діяльність у сфері телекомунікацій здійснюється за умови включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, а у визначених законом випадках також при наявності відповідних ліцензій та / або дозволів.

Суб'єкти господарювання, які бажають здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, зобов'язані не менше ніж за місяць до її початку подати до НКРЗ заяву про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за формою, що затверджується НКРЗ. До заяви заявник додає витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

У випадку, якщо вид діяльності, яку має намір здійснювати суб'єкт господарювання, потребує отримання ліцензії та / або дозволів, то одночасно із заявою на реєстрацію подається заява та пакет документів на отримання ліцензії та / або дозволів.

Рішення про включення суб'єкта господарювання до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій приймається НКРЗ протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви суб'єкта господарювання.

Повідомлення про включення суб'єкта господарювання до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій НКРЗ направляє заявнику протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

Ліцензуванню підлягають такі види діяльності у сфері телекомунікацій: надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку; надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку; надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку тощо.

Радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої, які ввозяться з-за кордону, реалізуються та експлуатуються в Україні, повинні мати виданий у встановленому порядку документ про підтвердження їх відповідності стандартам і бути промарковані обліковою маркою, які підтверджують законність їх ввезення, реалізації й експлуатації в Україну і забезпечують контроль над їх обігом.

Закон вступає в силу з дня, наступного за днем ​​його опублікування.