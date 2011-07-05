Донецька залізниця у 1 півріччі збільшила перевезення вантажів на 8,7% - до 73,8 млн. тонн

За перше півріччя 2011 року Донецькою залізницею перевезено 73,8 млн. тонн вантажів, що складає 104,4% до плану та 108,7% до аналогічного періоду 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Донецької залізниці.

Згідно з повідомленням, середньодобове навантаження становило 407,8 тис. тонн.

Вантажообіг за шість місяців цього року склав 19 млрд. 681 млн. тонн / км, це 102,1% до плану та 107,5% до показника відповідного періоду минулого року.

За січень-червень вивантажено 1 млн. 076 тис. 394 вагона, що складає 36,81% від загальних обсягів «Укрзалізниці». Це 102,6% до плану та 104,9% до першого півріччя 2010 року. Середньодобовий показник склав 5 тис. 947 одиниць.

Середня вага вантажного поїзда брутто склала 3 тис. 319 тонн (на 3,8% більше плану). Середня технічна швидкість склала 39,2 км / год, що на 2,9% перевищує плановий показник і на 0,8% - минулорічний. Середній пробіг локомотива склав 398 км на добу, оборот вантажного місцевого вагона становив 2,3 доби (на 3% більше плану).

Як нагадують на ДЗ, основним видом вантажів, що перевозяться дорогою, є кам'яне вугілля. Протягом першого півріччя його завантажено 41,02 млн. тонн, в середньому за добу - 226,6 тис. тонн вугілля (3306 вагонів), що складає 55,6% від загальних обсягів перевезень по дорозі. Крім цього, одними з основних вантажів за цей період були чорні метали - 8 млн. 494,4 тис. тонн, флюси - 6 млн. 381,9 тис. тонн, кокс - 4 млн. 852,3 тис. тонн, нафтопродукти - 2 млн. 348,1 тис. тонн, будівельні матеріали - 1 млн. 870,3 тис. тонн і ін

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту України. Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі складає 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).