"АероСвіт" відкрив повітряне сполучення між Києвом і Самаркандом

Компанія "АероСвіт - Українські авіалінії" 5 липня встановила повітряне сполучення між Києвом і Самаркандом (Узбекистан).

Як повідомляє УНІАН прес-служба авіакомпанії, рейси на лінії будуть здійснюватися по вівторках. Час перельоту між містами складе близько 4 годин 30 хвилин.

Рейс будуть здійснюватися один раз на тиждень, по вівторках. У Самарканд з пересадкою у своєму базовому аеропорту "Бориспіль" українська авіакомпанія зможе доставляти пасажирів з адміністративних центрів України, включаючи Дніпропетровськ, Донецьк, Львів, Одесу, Сімферополь та Харків.

Самарканд став другим містом на території Узбекистану, в який "АероСвіт" виконує польоти з України. Нагадаємо, з жовтня 2010 року найбільша українська авіакомпанія обслуговує лінію Київ-Ташкент.

Довідка УНІАН. Компанія "АероСвіт - Українські авіалінії", створена в 1994 році, сьогодні є найбільшим українським авіаперевізником. У 2011 році компанія планує розширити власну мережу до 80 міжнародних маршрутів до 33 країн, включаючи 8 далекомагістральних напрямків. На сьогоднішній день "АероСвіт" експлуатує 21 літак виробництва компанії Boeing, включаючи 7 далекомагістральних Boeing 767-300ER і 14 середньомагістральних Boeing 737. Крім цього авіакомпанія використовує літаки перевізників-партнерів, зокрема Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145, Embraer 195 і Antonov 148.