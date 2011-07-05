«Укрзалізниця» поліпшила показники обороту вантажних вагонів на 8,5%

У червні 2011 р. ефективність використання вагонів «Укрзалізниці» - оборот вантажного вагона - виріс до рівня минулого року на 0,49 доби (108,5%), до планового завдання - 100,0%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

У середньому один вагон перебував в обігу 5,75 доби. Зокрема, обіг навантаженого вагона в червні 2011 року склали 2,87 доби і прискорений до планового завдання на 0,05 доби (101,7%), до рівня минулого року - на 0,01 доби (100,3%).

Разом з тим, знижено час простою вагону під однією вантажною операцією до планового завдання на 6,23 години, його виконання становить 33,77 години. Простій вагона на одній технічній станції знижений до плану на 1,35 години, до рівня минулого року - на 0,75 години і його виконання становить 7,6 години. Вантажний рейс вагона в середньому склав 501,8 км, що більше планового завдання на 0,2%.

Крім того, за червень 2011 поліпшені показники використання локомотивного парку. Середньодобовий пробіг локомотива склав 463 км (103,6% до плану) і 100,2% - до рівня минулого року. Середньодобова продуктивність - 1309 тис. т / км брутто (103,9% до плану, 101,5% - до рівня минулого року).

Нагадаємо, в травні «Укрзалізниця» прискорила оборот вагона до рівня минулого року на 0,65 доби (111,4%), до плану - на 0,22 доби (103,9%) - до 5,68 доби.