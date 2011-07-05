Запорізький аеропорт у жовтні планують перевести на денний режим роботи

ДП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" готують до переведення з цілодобового режиму роботи на денній: з 7-00 до 21-00, внаслідок чого штат співробітників підприємства буде скорочений на близько 40%: на 100 з 240 співробітників.

Як повідомили УНІАН у керівництві ДП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя", дана міра - «продиктована фінансово-економічною ситуацією на підприємстві».

Передбачається, що новий графік роботи для ДП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" буде введений вже з 1 жовтня.

«Вже більше року підприємство знаходиться у вкрай складному становищі: держава - власник аеропорту - саме для його розвитку нічого не робить і не приймає рішень для залучення інвестицій ззовні, які вкрай необхідні, зокрема, для будівництва комфортного аеровокзалу. Результат - неухильне скорочення числа пасажирів, вантажів, а, отже, і доходів підприємства », - пояснили в керівництві аеропорту, зазначивши, що «якщо дана тенденція продовжить розвиватися (а передумов для інших перспектив сьогодні немає), то перехід на денний режим роботи та скорочення людей буде єдиним способом зберегти підприємство і продовжувати забезпечувати безпеку польотів», - відзначили в керівництві аеропорту.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2011 року у зв'язку зі складною фінансово-економічною ситуацією ДП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" вже скоротило штат на 80 чоловік: з 320 до 240 співробітників.