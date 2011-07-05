Уряд пропонує посилити відповідальність за порушення правил проїзду залізничних переїздів

Кабінет Міністрів України пропонує внести зміни до деяких законодавчих актів України щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення правил руху через залізничні переїзди і перевезення пасажирів автомобільним транспортом. Відповідний законопроект №8747, розроблений КМУ, зареєстрований у Верховній Раді 5 липня.

Зокрема, пропонується ввести нове положення до Кодексу про адміністративну відповідальність: за в`їзд на переїзд у випадках, коли рух через переїзд заборонений, штраф складе від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права управління транспортними засобами на термін від шести місяців до одного року з платним вилученням транспортного засобу або без такого. Також можливий адміністративний арешт на строк від десяти до п`ятнадцяти діб.

У разі, якщо при порушенні правил проїзду переїздів водій перевозив пасажирів або небезпечні вантажі, пропонується позбавлення прав на строк від одного до трьох років з платним вилученням транспортного засобу.

При цьому пропонується посилити відповідальність за порушення автоперевезень пасажирів, особливо в нічний час. Зокрема, за порушення при перевезенні пасажирів автобусами в нічний час (з 22 до 6 години), за винятком тих, які здійснюються на маршрутах загального користування в режимі регулярних пасажирських перевезень, а також тих, які здійснюються автобусами, обладнаними тахографами, - накладатиметься штраф на водіїв від п`ятдесяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадовців, громадян - суб`єктів підприємницької діяльності - від вісімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів.

Крім того, законопроект пропонує доповнити статтю 20 Закону України "Про автомобільний транспорт" новою частиною такого змісту: "До перевезень пасажирів автобусами в нічний час (з 22 до 6 години), за винятком тих, які використовуються на маршрутах загального користування в режимі регулярних пасажирських перевезень, допускаються автобуси, обладнані контрольними приладами (тахографами) реєстрації режимів праці і відпочинку водіїв.

Як наголошується в пояснювальній записці, даний проект Закону України розроблений на виконання рішення Урядової комісії з розслідування причин ДТП, що сталася 12 жовтня 2010 року на автодорозі Городище-Марганець поблизу с. Максимівка Дніпропетровської області за участю автобуса "БАЗ А079-04", водій якого, проігнорувавши включену звукову і світлову сигналізацію, виїхав на залізничний переїзд, який не охороняється (115 км перегону "Нікополь-Марганець", Придніпровської залізниці), де скоїв зіткнення з локомотивом "ВЛ 8". Унаслідок ДТП водій і 44 пасажири автобуса загинули, 8 пасажирів автобуса дістали тілесні ушкодження.