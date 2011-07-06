Клюєв вимагає від профільних відомств ужити заходів з підвищення безпеки дорожнього руху

Перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ вимагає від керівництва Міністерства надзвичайних ситуацій, Міністерства інфраструктури та органів місцевої влади вжити додаткових заходів щодо суттєвого підвищення безпеки дорожнього руху та зниження аварійності на автотранспорті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.КЛЮЄВ повідомив сьогодні під час засідання Кабінету міністрів України.

Він наголосив на необхідності звернути особливу увагу на автотранспорт, яким перевозяться пасажири, зокрема, на міських та міжміських маршрутах.

Для прикладу А.КЛЮЄВ навів дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася 4 липня на трасі Київ-Харків-Довжанський. За його словами, у цьому ДПТ загинуло 7 осіб.

Перший віце-прем’єр доручив Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству інфраструктури, Міністерству надзвичайних ситуацій, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству соцполітики, Міністерству фінансів, «Укравтодору» і Харківській обласній державній адміністрації створити міжвідомчу комісію з розслідування цієї аварії та надання допомогу потерпілим і сім’ям загиблих.