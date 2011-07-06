Залізниці України збільшили перевезення зернових на 1,1% - до понад 5,7 млн. тонн

За шість місяців 2011 року залізниці України перевезли 5,743 млн. тонн зернових вантажів, що порівняно з аналогічним періодом 2010 р., коли було перевезено 5,68 млн. тонн, на 1,1% більше.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Зокрема, 3,69 млн. тонн зерна перевезено на експорт (проти 4,34 млн. т за 6 місяців 2010 р.). Основні види зернових вантажів: пшениця, ячмінь, зерно кукурудзи, насіння ріпаку й соняшника. У внутрішньому сполученні перевезено 660,5 тис. тонн зернових вантажів, що на 60% менше, ніж за відповідний період минулого року. Як зазначають у відомстві, зменшення обсягів перевезень обумовлено переключенням вантажопотоку на експорт, а також збільшенням питомої ваги перевезення зернових вантажів у межах України автотранспортом.

Водночас, зазначили в прес-службі, збільшилися обсяги транзиту зернових.

Станом на 5 липня на припортових станціях, портових елеваторах і зерноперевалочних комплексах, на шляху проходження до них знаходиться 3054 завантажених зерновозів.

За даними відомства, інвентарний парк вагонів-зерновозів Укрзалізниці становить 11 579 вагонів, із яких 6880, - у порожньому стані для забезпечення перевезень, 1645 - знаходяться за межами України.