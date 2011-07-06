Після скасування техогляду для легкових авто бюджет недоотримає 500 млн. грн. - Могильов

Після ухвалення Верховною Радою України закону про скасування техогляду для легкових автомобілів, які не використовуються в комерційних цілях, державний бюджет недоотримає близько 500 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ.

«Ми втрачаємо півмільярда гривень, які отримувала ДАІ при проведенні техогляду. Я вважаю, що в бюджеті знайдуть кошти для компенсації цих втрат», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня Верховна Рада України прийняла в цілому Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень".

Законом скасовується обов`язковий технічний огляд для легкових автомобілів, що не використовуються у комерційних цілях, та суттєво спрощується порядок проходження обов`язкового технічного контролю для інших транспортних засобів.

Державну автоінспекцію МВС України усунено від проведення обов`язкового технічного контролю транспортних засобів та передано такі повноваження суб`єктам господарювання.

Також скасовано вимоги щодо обов`язкової наявності у водія дорожнього (маршрутного) листа та нотаріально посвідченої довіреності на керування транспортним засобом.

Відповідні зміни внесено до законів "Про дорожній рух", "Про автомобільний транспорт", "Про міліцію", "Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", "Про страхування", а також до Цивільного кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування.