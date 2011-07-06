У Києві з 7 липня закривається рух транспорту на вулицях Ігорівська та Братська

У зв’язку з виконанням робіт з реконструкції проїжджої частини Набережно-Хрещатицької вулиці в межах Поштової площі з 7 липня 2011 року закривається рух громадського транспорту на вулицях Ігорівська та Братська.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на КП «Київпастранс».

Таким чином, тимчасово змінюється маршрут руху автобусів №51 «Контрактова площа – станція метро «Червоний хутір». З завтрашнього дня він здійснюватиме перевезення пасажирів в обох напрямках за такою схемою: Контрактова площа – вул. Сагайдачного – Боричів узвіз – Набережне шосе – далі за існуючим маршрутом.

В повідомленні КМДА не зазначається, на який період закривається рух громадського транспорту на вказаних вулицях.