«Укрзалізниця» з початку канікул оздоровила більш як 2,6 тис. дітей залізничників

Під час літніх канікул 2011 року в оздоровчих установах України вже відпочили 2,62 тис. дітей залізничників і ще 6 тис. перебувають у таборах "Укрзалізниці".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, діти-сироти, інваліди й діти з багатодітних родин, батьки й опікуни яких працюють на залізницях, оздоровилися безкоштовно. Батьківський внесок за путівку взяли на себе дорожні комітети профспілки.

Як нагадують у відомстві, зараз на балансі залізниць України перебуває 27 дитячих оздоровчих установ, які можуть прийняти одночасно майже 7800 відпочивальників.