«Укрзалізниця» з початку канікул оздоровила більш як 2,6 тис. дітей залізничників
11:59, 06 липня 2011Транспорт/Звя'зок
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Під час літніх канікул 2011 року в оздоровчих установах України вже відпочили 2,62 тис. дітей залізничників і ще 6 тис. перебувають у таборах "Укрзалізниці".
Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.
Згідно з повідомленням, діти-сироти, інваліди й діти з багатодітних родин, батьки й опікуни яких працюють на залізницях, оздоровилися безкоштовно. Батьківський внесок за путівку взяли на себе дорожні комітети профспілки.
Як нагадують у відомстві, зараз на балансі залізниць України перебуває 27 дитячих оздоровчих установ, які можуть прийняти одночасно майже 7800 відпочивальників.
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