Польща підтвердила поломку урядового літака, який летів до Києва 4 липня

Варшава. Польські власті підтвердили поломку польського урядового літака, який у понеділок, 4 липня, віз делегацію високопосадовців з канцелярії Президента Польщі на переговори до Києва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі керівництва Повітряних сил Польщі.

„4 липня екіпаж літака Як-40, який виконував політ з Варшави до Києва, виявив після старту з летовища Шопена технічний дефект, пов’язаний з герметизацією кабіни”, - відзначено у повідомленні.

У зв’язку з цим, згідно з прийнятими процедурами, пілоти повернулися та посадили літак у Варшаві.

У прес-службі відзначили, що посадка відбулася без проблем і делегація відправилася до Києва іншим літаком.

Представники прес-служби керівництва Повітряних сил та канцелярії Президента Польщі відмовились надати додаткову інформацію про інцидент.

На борту літака серед польських високопопосадовців перебував глава президентської канцелярії Яцек МІХАЛОВСЬКИЙ.

Польські медіа відзначають, що про поломку літака першим публічно сказав глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН, котрий зустрічав польську делегацію на переговорах у Києві.

„Українська сторона була занепокоєна інформацією про поломку літака та зраділа, коли дізналася, що польські друзі щасливо приземлилися в Києві”, - сказав С.ЛЬОВОЧКІН, якого цитував веб-сайт „Комсомольської правди в Україні”.

Як повідомили УНІАН в аеропорту «Бориспіль», літак із польською делегацією мав прилетіти в аеропорт о 10.05, але він не був здійснений. Диспетчерам «Борисполя» повідомили, що рейс не буде виконано через заміну повітряного судна.